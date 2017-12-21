看好蘋果電池軟硬結合板需求逐年增溫，法人圈看好燿華前景

【財訊快報／李純君報導】法人圈傳出，2018年新款iPhone將繼續採用電池軟硬板技術，不會被軟板取代，此外，iPhone的電池容量至2019-2020年會持續擴大，有利於軟硬板單價提升與供應商動能成長，為此，看好燿華(2367)、華通(2313)與欣興(3037)的營運表現，尤其看好燿華獲利的成長動能。先前市場一度擔心2018年新款iPhone將延續採電池軟硬板技術，而非軟板，因此現有的蘋果軟硬板台系供應商的燿華、華通與欣興，將可持續大單在手，另外法人圈也認為，電池軟硬板單價受惠於iPhone電池用量需求持續成長，能見度至少達2019-2020年，加上iPhone將配備升級3D sensing與AR相關功能，故對電池容量需求將將一步擴大，相關技術都可讓iPhone省下更多內部空間並配備更大容量電池，進而有助於電池軟硬板單價提升。而燿華是近期最受法人看好的PCB個股，受惠於深耕軟硬結合板與汽車用板有成，燿華10月單月稅後純益為1.94億元，一個月賺贏第3季整季，也優於市場預期，單月每股純益為0.35元，另外11月營收為該公司營收首度突破20億元，此外展望12月表現，同樣樂觀，另外11月單月獲利也將更優於10月。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』