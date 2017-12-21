搶電競商機，曜越攻CES，旗下三大品牌新品齊發

【財訊快報／王宜弘報導】電競零組件與週邊品牌業者曜越 (3540) 攻美國消費性電子大展 (CES)，旗下三大品牌將展出一系列水冷電競電腦、電競裝備及行動配件智慧解決方案。曜越週四(21 日) 股價一度大漲 3.6% 或 1 元，來到 28.95 元價位，本週股價回升約 8%。該公司前三季 EPS 達 1.46 元，年增 39% 創高，其中第三季 EPS0.66 元，較上季倍增，年增 75%，本季月營收維持逾 3 億元高檔，第四季營收力守 9 億元大關，可望改寫歷史次高紀錄。



該公司發展電競零組件與周邊品牌多年，旗下擁有包括 Thermaltake 散熱、機殼 DIY 品牌以及 Tt eSPORTS 電競周邊品牌，加上行動配件品牌 LUXA2 納爾莎，形成內部營運鐵三角。



美國 CES 大展即將在下月開展，展期為 1/9-12，有鑒於電競市場高成長，曜越處於前所未見的產業優勢地位，董事長林培熙親自率領旗下三大品牌擴大參展，力拼開年博得好彩頭。



曜越指出，今年該公司將以「Game with your MOD 挑戰改裝極限 ‧ 盡享遊戲樂趣」為主軸貫穿全場，期望熱愛電腦 DIY / 改裝的電競玩家，能透過曜越的產品設計出專屬個人風格的電競電腦，並進一步搭配 Tt eSPORTS 專業的電競配備，帶來更理想的遊戲體驗。



曜越當天將正式發表全新 Level 20 高直立式機殼，代表曜越 10 年來科技與美學的昇華。另也將 AI 科技與 TT Sync 功能 (主機版 RGB 軟體連動控制) 應用至多項新品，並邀請全球頂尖改裝高手–Stuart Tonks、Marc Molella 及 Mike Petereyns 於現場展示最新的改裝作品。



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