「多極共治」成形 在全球化衝擊下找解方

文╱李建興

中國大陸將成為全球治理格局中的主旋律！」第 15 屆華人企業領袖遠見高峰會上，中歐國際工商學院經濟學教授巫和懋在談到「中國大陸的新戰略與對台灣的衝擊」時，一語道破台灣應該正視及調整的方向。

走訪美中台，曾任北京大學中國經濟研究中心朗潤講座教授、北大國家發展研究院常務副院長、台大終身職教授、美國杜蘭大學終身教授的巫和懋，還獲頒過台灣大學優秀教學獎、2009 及 2012 年度北京大學優秀教學獎。

他還擔任過中華經濟研究院副院長、台灣期貨交易所監察人、世界計量經濟學會中國年會祕書長、比利時弗萊瑞克商學院董事長成員。

如此豐富閱歷，讓巫和懋對全球發展局勢有獨到見解，而談到中共 19 大後，中國新戰略下的台灣處境，他以其專精的「賽局理論」為台灣解盤。以下為精采演講摘要：

目前全球格局正處於大洗牌、大劇變中，而「美國獨霸的盛景不再」「世界政經紛擾加劇」「中國大陸的快速崛起」將是最經典的三大變化。

這正是賽局理論的真實寫照。賽局理論經近半世紀後，才逐漸成為經濟學、政治學等社會科學的主流，其中涉及合作賽局理論與不合作賽局理論間的消長。

合作賽局依參賽者形成的約定來分配利得；不合作賽局只允許個人的自利動機決定結果，任何約定一旦違反自利動機便無法維持下去。

目前，我們看到中國和美國各自選擇不同路線。 特別是，日前中國進行 19 大，中共領導人習近平已把「新時代」做為國家發展的新戰略，對外，中國不再「韜光養晦」，並將以「一帶一路」來引導全球化。

中國要成為世界新領導者絕非痴人說夢，畢竟中國在全球已有「一言九鼎」的本事。

中國大陸在 2009 年成為全球最大出口國、2010 年成為全球第二大經濟體、2015 年成為全球對外投資第二大國，成立亞洲基礎設施投資，去年，人民幣更成為國際貨幣組織特別提款權（SDR）五種貨幣之一。

全球局勢 美消中張已成態勢

中國大陸歷經了三大階段發展——（毛）站起來、（鄧）富起來、（習）強起來，絕對有主導全球的本事。

由於 2017 年川普上任後，就採取「美國優先」政策，不再推動 TPP、並退出巴黎氣候協定，坐失全球領導地位。相對，中國大陸反而宣佈逐步淘汰汽油和柴油發動機汽車，積極發展綠能，支持巴黎氣候協定，成為綠色經濟的世界領袖，更重要的還以「一帶一路」來引導全球化。一帶一路在 2013 年 11 月由習近平所倡議，2015 年提出整體規劃，是中國與沿線的東盟、南亞、中西亞、北非與歐洲各國推動互聯互通，互利合作的概念。亦即把國際發展與中國地方經濟發展結合起來的戰略。

值得注意的是，一帶一路帶來的影響不容小覷，除創造全球經濟的新增長點，更能創造中國經濟發展新機會，而由於未來將聯結亞洲、歐洲與非洲大陸，也使得中國成為亞非歐大陸之重心。因此，全球治理正處於歷史轉捩點，未來可能形成「多極共治」——美日、中國、歐盟、俄羅斯等四極共治，中國將擁有僅次於美國的影響力。

重要的是，當中國大陸成為世界新領導者後，將為台灣帶來衝擊。巫和懋指出，台灣是海島經濟，必須面對「中國大陸主導的全球化」帶來的衝擊，而台灣過去在產業鏈上優勢不再，也必須面對「中國大陸主導的產業創新化」的挑戰。

最後，我要呼籲台灣的領導者，應該要領會全球化時代，兩岸的僵局將是多麼嚴重的後果，找到一個全民共識的方向，才能應對新的斷層和格局，才能讓台灣走入富強康樂的境界。

來源：《遠見 2017 趨勢特刊》

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