【先機環球投資】美國稅改議題過關 新興本地債續強

●美國參眾兩院通過稅改法案

美國稅改法案順利通過參眾兩院的審核，待美國總統川普簽署法案即可正式上路，自 2018 年 1 月 1 日起，企業稅率將從原本的 35% 下降至 21%。企業海外獲利匯回美國的稅率，將自原本的 35% 下降至 15.5%，預估將有 4 兆資金回流美國，有望提振企業併購以及庫藏股實施。

●美國總統川普弱勢美元立場不變

1 弱勢美元優點：美國總統川普將致力於美國製造，鼓勵企業回美國設廠，維持弱勢美元態勢不變，同時提升美國出口競爭力。

2 資金回流意願：如果美元走升、將會降低海外資金回流意願，因此維持弱勢美元，除了能提振出口表現，還能提高海外資金回流意願。

●新興市場本地債持續走升

先機新興市場本地貨幣債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 富盛產品經理蔣智安表示，12 月 20 日美國參眾兩院通過稅改法案，美銀美林新興市場本地貨幣債券指數上漲 0.32%，顯示稅改議題對於新興市場本地貨幣債影響不大，如果美國經濟持續復甦，將拉抬新興市場經濟表現。年初至今，新興市場本地貨幣債券指數上漲 13.8%，顯示新興市場經濟復甦才是新興本地債上漲的本質。展望 2018 年，新興市場整體經濟成長率將上升至 4.9%，較 2017 年 4.5% 來的更好，投資人可專注新興市場經濟復甦的本質，2018 年新興本地債的投資，有望複製 2017 年的表現。