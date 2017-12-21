人民幣兌美元中間價升破6.58關口創近3個月最強

新浪外匯訊 12 月 21 日，人民幣兌美元中間價報 6.5795，創 9 月 20 日以來最強。中間價較上日大幅升值 271 個基點，升幅創 10 月 11 日來最大。

隔夜市場，美元指數再度走跌，一度探至 93.1661，截至北京時間 07：30 報 93.3651。儘管美國眾議院再度投票通過了最終版的稅改法案，這意味著特朗普所倡導的大規模減稅計劃已經實質宣告成功，但美元對此反應不大。一方面，由於市場對稅改立法成功已基本消化；另一方面，聖誕節臨近，市場交投趨於冷清，也影響了美元多頭的積極性。

年底人民幣匯率預期平穩 明年或繼續小幅升值

昨日，人民幣兌美元即期大幅收漲近 300 點，收盤價升破 6.58 關口至三個月新高。交易員指出，美指偏弱，且午後結匯大量增加，推高了人民幣。

分析人士認為，儘管人民幣匯率出現大幅反彈，但綜合國內外形勢來看，一方面，美國經濟持續復甦、貨幣政策整體趨緊態勢未變，只是短期內美元指數缺乏持續上行的動力；另一方面，國內經濟運行平穩、貨幣政策實質上中性偏緊，市場對人民幣匯率預期平穩。總的來看，人民幣匯率不大可能走出單邊升值或單邊貶值的行情，市場仍普遍預計人民幣短期內不會擺脫區間橫盤走勢。

市場人士指出，年底階段，人民幣匯率料延續震盪走勢，進一步看，未來決定人民幣匯率走勢的仍將是經濟基本面運行狀況與主要貨幣匯率波動。目前來看，市場普遍預計 2018 年中國經濟將繼續保持穩中向好態勢，為人民幣匯率持穩提供了根本保障。

對於明年的走勢，中國銀行國際金融研究所外匯研究員王有鑫表示，預計明年人民幣小幅升值概率較大，將在 6.55 元至 6.65 元區間波動。一方面國內經濟趨穩，去產能取得積極成效，企業盈利改善，物價上升壓力將由工業領域傳導至消費品領域，我國貨幣政策將繼續保持中性偏緊，下半年可能加息一次，市場利率走高，中美無風險利差保持在安全邊界上。另一方面，從國際角度看，歐元區和日本經濟超預期復蘇，歐元和日元對美元將繼續上行，將壓制美元指數升幅，即使美聯儲超預期加息，美元指數升幅也不會很大。

另外，目前人民幣匯率走勢逐漸與美元脫鉤，美元走勢逐漸與基本面脫鉤。因此，明年人民幣匯率可能實現小幅升值。