【華冠投顧】台股盤前：稅改利多出盡、美股震盪整理-鍾騏遠分析師

1) 美股盤後整理：

參議院通過減稅法案，川普看來非常開心，美股早盤當然也就稍微反應一下，不過新聞出來、結果確定，夢當然就醒了，股市難免拉回整理！原則上，三大指數斜率仍繼續向上，除非出現大幅度的拉回，否則都還有續強的空間。另外，費城半導體指數遭逢月線反壓，需要幾天時間整理之後，才有機會出現趨勢行情，這部份將會影響台股後續表現。現階段，美股將再次進入震盪整理，直到元旦之後行情才會明朗。

2) 台股盤前叮嚀：

昨天是台指期結算，盤勢有稍微回溫，不過 5 日線、月線反壓仍在，今天如果預估量能沒有超過千億之上，就會出現震盪的狀況。買房看的是 Location，買股票看的是量能。原則上，季線之上的股票可以觀察，季線以下的股票，就先觀望。昨天有收看選股寶－「鎖碼影音」的好友，記得 4 開頭的股票，這個月會調漲報價，量能夠的話就 OK、不夠的話就先等等，當然前提是大盤開平高盤，開低的話就等尾盤，原則上趨勢是沒問題的。

3) 外資. 投信. 動向＋均線扣抵. 推算法：

(1402) 遠東新、(1444) 力麗、(1605) 華新、(1704) 榮化、(1815) 富喬、(2313) 華通、(2353) 宏碁、(2367) 燿華、(2376) 技嘉、(2457) 飛宏、(2464) 盟立、(2883) 開發金、(3013) 晟銘電、(3017) 奇鋐、(3026) 禾伸堂、(3167) 大量、(3236) 千如、(3374) 精材、(3540) 曜越、(3563) 牧德、(3622) 洋華、(3645) 達邁、(4137) 麗豐 - KY、(4725) 信昌化、(4915) 致伸、(4939) 亞電、(5347) 世界、(6125) 廣運、(6182) 合晶、(6261) 久元、(6488) 環球晶、(6552) 易華電、(8086) 宏捷科

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