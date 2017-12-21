柯文哲要讓紙鈔銅板消失 最大關鍵在背後大數據 (林麗玉報導)

去市場買個魚、買個菜，到夜市吃個潤餅、蚵仔煎，一毛錢都不用帶，隨著智慧支付的便利，只要一張卡或手機，通通搞定！

柯文哲：「魚市可以成功，接下來花市、農產 也會一步一步跟進，電子商務及物流現代化將是北市府未來兩三年積極要做的，目標是要讓紙鈔及銅板在臺北市消失!」

隨著智慧支付的便利，臺北魚市也率全國之先，推動批發市場「智慧支付數位化」，對魚販、盤商等承銷人來說，過去批發魚貨交易後，需要三天內現金或支票繳款，不過現在改為智慧支付，只要一張卡，不用再帶現金二、三十萬在身上，就可以完成批發交易，大大降低半夜帶大筆現金的風險，背後的大數據，才是推動智慧支付數位化最大的好處。

推動臺北魚市數位支付的臺北漁產總經理陳志芳說，過去民眾對於魚市、農產的批發交易，總是停留在叫賣、現金交易的傳統模式，不過導入電商、物聯網概念，善用現代化數位支付及物流，可以讓消費端吃到價格更合理、更新鮮的魚貨產品。

陳志芳舉臺北魚市為例，過去傳統的拍賣模式，從交易拍定價格蓋章，再依傳票結算，通常都是當天結束營業後才能人工結算交易金額，不過智慧支付之後，拍定價格就能馬上結算，讓交易更有效率。對承銷人來說，甚至可以透過銀行的彈性信用額度，讓承銷人不用受限額度無法交易。

至於臺北魚市，則可以結合後端的大數據，更精準掌控進貨量，掌握魚種規格品質的供需，針對需求大的魚種規格進貨，不僅平抑價格，還可以減少耗損，提高交易量。

甚至未來，臺北魚市還規劃將魚貨產銷，建構起物聯網，目前正規劃與台中魚產運銷公司合作，讓漁貨透過同步拍賣，準確配送，避免配送到北部的漁貨，還要多一道程序配送回中南部，降低不必要運輸，也讓承銷人有更多漁產的選擇。

臺北魚市總經理陳志芳說，甚至臺北魚市未來也計畫與魚貨產地合作，透過物聯網交易，透過直送模式，讓魚貨產品更新鮮便宜。

柯文哲上任後，積極推動電子商務、智慧支付，資訊局整合了「臺北市政府智慧支付平台 pay.taipei」，將臺北市的政府規費、公有停車費、自來水費、聯合醫院診療費等，透過智慧支付不用現金支付；財政局也透過電子發票導入電子核銷，除了與企業電子商務接軌外，也落實電子化政府；還有臺北市的夜市也很智慧，寧夏夜市先後有悠遊卡、 大陸支付寶進駐，不用拿零錢紙鈔，也可以夜市吃透透。

寧夏夜市自治會理事長林定國說，寧夏夜市是在三年前與大陸支付寶合作，支付寶投入三千萬行銷費，竟創造出龐大觀光客商機，其實支付寶看準的也是背後的大數據。林定國說：「寧夏夜市為什麼要與悠遊卡及支付寶合作，悠遊卡有五千萬卡，支付寶則有四億五千萬的用戶，也因為與支付寶合作，成功將寧夏夜市推上大陸觀光客到台灣，第一名最夯的觀光景點，大大打開寧夏夜市在大陸的知名度。」

對支付寶來說，為什麼要花錢與寧夏夜市合作，說穿了，就是要打開支付寶在台灣、甚至是亞洲的消費商機。

寧夏夜市理事長林定國直言，智慧支付已經不是趨勢，而是現在全球經濟發展的進行式，寧夏夜市做到智慧支付，下一步則是要發展物聯網異業合作，與圓山等五星級大飯店合作，一同打開更大的旅遊產業商機。

從產業到政府，無不積極推動無貨幣的智慧支付、串起物聯網，背後大數據是最大關鍵。如同柯文哲市長宣

示，北市府目標是要讓銅板及紙鈔在臺北市消失，對政府來說，透過消費大數據的掌握，才能找到產業趨勢及需求，提昇國際的競爭力。