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盤後速報 - 六方科-KY(4569)下週(8月12日)除息3.25元，預估參考價162.75元

鉅亨網新聞中心

六方科-KY(4569-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.25元。

以今日(8月5日)收盤價166.00元計算，預估參考價為162.75元，息值合計為3.25元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

六方科-KY(4569-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。近5日股價上漲5.5%，集中市場加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/08/12 166.00 3.25 1.96% 0.0
2025/08/07 158.0 5.71128 3.61% 0.0
2024/08/19 105.5 4.5 4.27% 0.0

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