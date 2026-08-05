盤後速報 - 六方科-KY(4569)下週(8月12日)除息3.25元，預估參考價162.75元
鉅亨網新聞中心
六方科-KY(4569-TW)下週(8月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.25元。
以今日(8月5日)收盤價166.00元計算，預估參考價為162.75元，息值合計為3.25元，股息殖利率1.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
六方科-KY(4569-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣。近5日股價上漲5.5%，集中市場加權指數上漲4.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/08/12
|166.00
|3.25
|1.96%
|0.0
|2025/08/07
|158.0
|5.71128
|3.61%
|0.0
|2024/08/19
|105.5
|4.5
|4.27%
|0.0
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