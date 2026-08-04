盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅3.12%，總成交額260.40億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，04日09:34相關指數上漲3.12%，總成交額260.40億元，大盤占比46.99%。
該產業上漲家數73、下跌家數26、平盤家數11。領漲個股川寶(1595-TW)04日09:27股價上漲5.5元，報60.5元，漲幅10%。
半導體類指數近5日下跌4.56%，櫃買市場加權指數下跌4.02%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.56%
|-4.02%
|近一月
|-19.92%
|-18.52%
|近三月
|-3.62%
|-5.64%
|近六月
|+39.78%
|+21.67%
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