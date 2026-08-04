鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅3.12%，總成交額260.40億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，04日09:34相關指數上漲3.12%，總成交額260.40億元，大盤占比46.99%。

該產業上漲家數73、下跌家數26、平盤家數11。領漲個股川寶(1595-TW)04日09:27股價上漲5.5元，報60.5元，漲幅10%。

半導體類指數近5日下跌4.56%，櫃買市場加權指數下跌4.02%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.56% -4.02%
近一月 -19.92% -18.52%
近三月 -3.62% -5.64%
近六月 +39.78% +21.67%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數43901.36+1.19%
川寶60.5+10.0%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty