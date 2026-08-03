盤中速報 - 台亞(2340)大漲7.12%，報29.35元
鉅亨網新聞中心
台亞(2340-TW)03日09:56股價上漲1.95元，報29.35元，漲幅7.12%，成交1,501張。
台亞(2340-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為有關光電半導體元件製造與銷售。有關半導體電子元件製造與銷售。以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售推廣及售後服務。
近5日股價下跌10.6%，集中市場加權指數下跌1.23%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,572 張
- 外資買賣超：-1,415 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-157 張
- 融資增減：-1,276 張
- 融券增減：-40 張
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