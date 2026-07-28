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盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅6%，總成交額192.07億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌6%，總成交額192.07億元，大盤占比2.6%。

該產業上漲家數3、下跌家數17、平盤家數1。領跌個股台苯(1310-TW)28日09:04股價下跌0.89元，報8.08元，跌幅9.92%。

塑膠工業近5日下跌3.83%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 -3.83% +2.79%
近一月 +16.27% -2.1%
近三月 +57.2% +10.14%
近六月 +70.95% +35.02%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數42026.1-3.69%
台苯8.08-9.92%

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