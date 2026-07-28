盤中速報 - 塑膠工業類股表現疲軟，跌幅6%，總成交額192.07億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌6%，總成交額192.07億元，大盤占比2.6%。
該產業上漲家數3、下跌家數17、平盤家數1。領跌個股台苯(1310-TW)28日09:04股價下跌0.89元，報8.08元，跌幅9.92%。
塑膠工業近5日下跌3.83%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.83%
|+2.79%
|近一月
|+16.27%
|-2.1%
|近三月
|+57.2%
|+10.14%
|近六月
|+70.95%
|+35.02%
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