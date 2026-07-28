盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.57%，總成交額40.07億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌2.57%，總成交額40.07億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數34、下跌家數24、平盤家數3。領跌個股泰宗(4169-TW)28日09:03股價下跌22元，報201.0元，跌幅9.87%。
生技醫療近5日下跌0.66%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.66%
|+2.79%
|近一月
|+6.8%
|-2.1%
|近三月
|+30.71%
|+10.14%
|近六月
|+3.66%
|+35.02%
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