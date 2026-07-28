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盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.57%，總成交額40.07億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，28日09:04相關指數下跌2.57%，總成交額40.07億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數34、下跌家數24、平盤家數3。領跌個股泰宗(4169-TW)28日09:03股價下跌22元，報201.0元，跌幅9.87%。

生技醫療近5日下跌0.66%，集中市場加權指數上漲2.79%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -0.66% +2.79%
近一月 +6.8% -2.1%
近三月 +30.71% +10.14%
近六月 +3.66% +35.02%

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集中市場加權指數42064.93-3.60%

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