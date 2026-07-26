盤中速報 - DEXE大漲19.24%，報4.679美元
鉅亨網新聞中心
DEXE(DEXE)在過去 24 小時內漲幅超過19.24%，最新價格4.679美元，總成交量達2.14億美元，總市值3.96億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：6.45美元，近 1 日最低價：3.416美元，流通供給量：83,733,682。
DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-89.00%
- 近 1 月：-83.01%
- 近 3 月：-71.70%
- 近 6 月：+27.29%
- 今年以來：+19.22%
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