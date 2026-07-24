盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額4.15億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，24日12:04相關指數下跌2%，總成交額4.15億元，大盤占比0.28%。
該產業上漲家數5、下跌家數23、平盤家數6。領跌個股華電網(6163-TW)24日12:04股價下跌4.55元，報41.0元，跌幅9.99%。
資訊服務類指數近5日下跌1.29%，櫃買市場加權指數下跌3.66%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.29%
|-3.66%
|近一月
|-9.31%
|-11.05%
|近三月
|-6.05%
|+2.83%
|近六月
|-6.7%
|+31.03%
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