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盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額4.15億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，24日12:04相關指數下跌2%，總成交額4.15億元，大盤占比0.28%。

該產業上漲家數5、下跌家數23、平盤家數6。領跌個股華電網(6163-TW)24日12:04股價下跌4.55元，報41.0元，跌幅9.99%。

資訊服務類指數近5日下跌1.29%，櫃買市場加權指數下跌3.66%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.29% -3.66%
近一月 -9.31% -11.05%
近三月 -6.05% +2.83%
近六月 -6.7% +31.03%

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