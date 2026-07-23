盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.62%，總成交額14.09億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，23日10:49相關指數下跌2.62%，總成交額14.09億元，大盤占比0.28%。
該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股和成(1810-TW)23日10:49股價下跌3.4元，報30.75元，跌幅9.96%。
玻璃陶瓷近5日下跌10.66%，集中市場加權指數下跌1.77%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-10.66%
|-1.77%
|近一月
|-24.52%
|-6.11%
|近三月
|-17.03%
|+18.34%
|近六月
|+11.52%
|+41.2%
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