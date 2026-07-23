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盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.62%，總成交額14.09億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，23日10:49相關指數下跌2.62%，總成交額14.09億元，大盤占比0.28%。

該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股和成(1810-TW)23日10:49股價下跌3.4元，報30.75元，跌幅9.96%。

玻璃陶瓷近5日下跌10.66%，集中市場加權指數下跌1.77%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -10.66% -1.77%
近一月 -24.52% -6.11%
近三月 -17.03% +18.34%
近六月 +11.52% +41.2%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44465.86-0.80%
和成30.75-9.96%

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