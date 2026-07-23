盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.36%，總成交額31.70億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，23日10:35相關指數下跌2.36%，總成交額31.70億元，大盤占比0.63%。
該產業上漲家數10、下跌家數44、平盤家數5。領跌個股保瑞(6472-TW)23日10:35股價下跌23.5元，報399.5元，跌幅5.56%。
生技醫療近5日下跌6.1%，集中市場加權指數下跌1.77%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.1%
|-1.77%
|近一月
|+5.5%
|-6.11%
|近三月
|+22.97%
|+18.34%
|近六月
|+15.12%
|+41.2%
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