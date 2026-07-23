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盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.36%，總成交額31.70億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，23日10:35相關指數下跌2.36%，總成交額31.70億元，大盤占比0.63%。

該產業上漲家數10、下跌家數44、平盤家數5。領跌個股保瑞(6472-TW)23日10:35股價下跌23.5元，報399.5元，跌幅5.56%。

生技醫療近5日下跌6.1%，集中市場加權指數下跌1.77%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -6.1% -1.77%
近一月 +5.5% -6.11%
近三月 +22.97% +18.34%
近六月 +15.12% +41.2%

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