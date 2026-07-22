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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)EPS預估下修至-2.89元，預估目標價為270.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.81元下修至-2.89元，其中最高估值0.31元，最低估值-5.87元，預估目標價為270.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.31(0.31)5.2510.50.1
最低值-5.87(-5.87)-13.13-9.25-9.69
平均值-2.64(-2.6)-3.57-2.72-4.8
中位數-2.89(-2.81)-2.97-6.87-4.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.86億180.15億388.58億488.14億
最低值30.00億85.00億120.00億249.58億
平均值33.70億116.08億216.11億368.86億
中位數33.69億114.74億187.63億368.86億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.551.530.630.510.34
營業收入48.33億74.61億93.48億1.18億5.30億

詳細資訊請看美股內頁：
Nebius Group N.V. Class A(NBIS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNBIS

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