盤中速報 - Lido DAO大漲13.21%，報0.4美元
鉅亨網新聞中心
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內漲幅超過13.21%，最新價格0.4美元，總成交量達0.05億美元，總市值3.40億美元，目前市值排名第 47 名。
近 1 日最高價：0.41美元，近 1 日最低價：0.35美元，流通供給量：849,264,459。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.68%
- 近 1 月：+44.12%
- 近 3 月：+1.26%
- 近 6 月：-27.00%
- 今年以來：-36.51%
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