盤中速報 - Ethena大漲8.64%，報0.09美元
鉅亨網新聞中心
Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過8.64%，最新價格0.09美元，總成交量達0.10億美元，總市值7.26億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0.09美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：8,492,187,500。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.31%
- 近 1 月：-4.60%
- 近 3 月：-25.98%
- 近 6 月：-53.69%
- 今年以來：-61.90%
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