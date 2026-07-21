盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.03%，報175元
鉅亨網新聞中心
艾瑪斯-KY(6933-TW)21日13:24股價上漲11.5元，報175.0元，漲幅7.03%，成交770張。
艾瑪斯-KY(6933-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。
近5日股價下跌5.49%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-35 張
- 外資買賣超：+61 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-96 張
- 融資增減：+38 張
- 融券增減：-2 張
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