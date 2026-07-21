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盤中速報 - 艾瑪斯-KY(6933)大漲7.03%，報175元

鉅亨網新聞中心

艾瑪斯-KY(6933-TW)21日13:24股價上漲11.5元，報175.0元，漲幅7.03%，成交770張。

艾瑪斯-KY(6933-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為AI高效能運算。高密度伺服器和存儲。液冷整機櫃解決方案。

近5日股價下跌5.49%，集中市場加權指數下跌6.46%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-35 張
  • 外資買賣超：+61 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-96 張
  • 融資增減：+38 張
  • 融券增減：-2 張

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艾瑪斯-KY175+7.03%

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