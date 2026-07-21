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盤中速報 - 佑華(8024)大漲7.28%，報16.2元

鉅亨網新聞中心

佑華(8024-TW)21日13:19股價上漲1.1元，報16.2元，漲幅7.28%，成交201張。

佑華(8024-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、設計、開發、製作及銷售各種微電子積體電路產品。電腦與電腦週邊及其零件之設計、製造及買賣業務。事務機器、通訊器材之設計、製造及買賣業務。

近5日股價下跌10.39%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+11 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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