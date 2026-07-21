盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額24.86億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.11%，總成交額24.86億元，大盤占比0.5%。
該產業上漲家數22、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股雙鍵(4764-TW)21日11:15股價上漲26.5元，報293.0元，漲幅9.94%。
化學工業近5日下跌6.42%，集中市場加權指數下跌6.46%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.42%
|-6.46%
|近一月
|-7.67%
|-8.64%
|近三月
|-0.79%
|+14.86%
|近六月
|+9.82%
|+33.66%
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