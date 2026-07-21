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盤中速報 - 化學工業類股表現強勁，漲幅2.11%，總成交額24.86億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.11%，總成交額24.86億元，大盤占比0.5%。

該產業上漲家數22、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股雙鍵(4764-TW)21日11:15股價上漲26.5元，報293.0元，漲幅9.94%。

化學工業近5日下跌6.42%，集中市場加權指數下跌6.46%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -6.42% -6.46%
近一月 -7.67% -8.64%
近三月 -0.79% +14.86%
近六月 +9.82% +33.66%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44009.78+3.68%
雙鍵293+9.94%

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