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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額45.26億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.23%，總成交額45.26億元，大盤占比4.5%。

該產業上漲家數30、下跌家數7、平盤家數5。領漲個股康聯訊(3672-TW)21日10:21股價上漲1.25元，報13.85元，漲幅9.92%。

通信網路類指數近5日下跌14.06%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -14.06% -12.23%
近一月 -27.73% -17.57%
近三月 -38.45% -3.9%
近六月 +31.43% +23.83%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44007.4+3.67%
康聯訊13.85+9.92%

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