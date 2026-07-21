盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.23%，總成交額45.26億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，21日11:19相關指數上漲2.23%，總成交額45.26億元，大盤占比4.5%。
該產業上漲家數30、下跌家數7、平盤家數5。領漲個股康聯訊(3672-TW)21日10:21股價上漲1.25元，報13.85元，漲幅9.92%。
通信網路類指數近5日下跌14.06%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-14.06%
|-12.23%
|近一月
|-27.73%
|-17.57%
|近三月
|-38.45%
|-3.9%
|近六月
|+31.43%
|+23.83%
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