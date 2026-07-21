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盤中速報 - 環宇-KY(4991)大漲7.04%，報372.5元

鉅亨網新聞中心

環宇-KY(4991-TW)21日11:11股價上漲24.5元，報372.5元，漲幅7.04%，成交1,841張。

環宇-KY(4991-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

近5日股價下跌22.75%，櫃買市場加權指數下跌12.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3,193 張
  • 外資買賣超：+4,967 張
  • 投信買賣超：-1,570 張
  • 自營商買賣超：-204 張
  • 融資增減：-2,035 張
  • 融券增減：-2 張

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