鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過16.38億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%

鉅亨網新聞中心 2026-07-18 10:15

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：Bonk(BONK)近一週漲幅23.4%；TLM(TLM)近一週漲幅22.3%；LayerZero(ZRO)近一週漲幅15%。