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鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過16.1億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%

鉅亨網新聞中心

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,965.47美元，24小時漲跌幅-1.79%；以太幣(ETH)現報價格1,832.9美元，24小時漲跌幅-2.82%。

亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達16.1億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.24億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.96億美元。

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。


近一週漲幅：TLM(TLM)近一週漲幅15.9%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅14.7%；Space ID(ID)近一週漲幅11.7%。

近一週跌幅：DODO(DODO)近一週跌幅66.9%；Threshold(T)近一週跌幅22.7%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅20%。

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