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盤後速報 - 元太(8069)次交易(20)日除息5.89元，參考價175.61元

鉅亨網新聞中心

元太(8069-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.89元。

首日參考價為175.61元，相較今日收盤價181.50元，息值合計為5.89元，股息殖利率3.24%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 181.50 5.8882 3.24% 0.0
2025/07/24 216.0 4.9901 2.31% 0.0
2024/07/25 254.5 4.4896 1.76% 0.0
2023/07/24 215.0 4.5 2.09% 0.0
2022/07/25 188.0 3.2 1.7% 0.0


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