盤後速報 - 元太(8069)次交易(20)日除息5.89元，參考價175.61元
鉅亨網新聞中心
元太(8069-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.89元。
首日參考價為175.61元，相較今日收盤價181.50元，息值合計為5.89元，股息殖利率3.24%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|181.50
|5.8882
|3.24%
|0.0
|2025/07/24
|216.0
|4.9901
|2.31%
|0.0
|2024/07/25
|254.5
|4.4896
|1.76%
|0.0
|2023/07/24
|215.0
|4.5
|2.09%
|0.0
|2022/07/25
|188.0
|3.2
|1.7%
|0.0
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