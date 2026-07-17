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盤後速報 - 鼎翰(3611)次交易(20)日除息10元，參考價182.5元

鉅亨網新聞中心

鼎翰(3611-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

首日參考價為182.5元，相較今日收盤價192.50元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.19%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 192.50 10.0 5.19% 0.0
2025/07/22 197.0 9.9808 5.07% 0.0
2024/07/15 223.5 12.9979 5.82% 0.0
2023/08/01 285.0 0.0 0.0% 0.9979
2023/07/20 292.5 12.9725 4.44% 0.0


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