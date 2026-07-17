盤後速報 - 鼎翰(3611)次交易(20)日除息10元，參考價182.5元
鉅亨網新聞中心
鼎翰(3611-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
首日參考價為182.5元，相較今日收盤價192.50元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.19%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|192.50
|10.0
|5.19%
|0.0
|2025/07/22
|197.0
|9.9808
|5.07%
|0.0
|2024/07/15
|223.5
|12.9979
|5.82%
|0.0
|2023/08/01
|285.0
|0.0
|0.0%
|0.9979
|2023/07/20
|292.5
|12.9725
|4.44%
|0.0
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