盤後速報 - 晉弘(6796)下週(7月24日)除息0.25元，預估參考價57.15元
鉅亨網新聞中心
晉弘(6796-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(7月17日)收盤價57.40元計算，預估參考價為57.15元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
晉弘(6796-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設計、製造及銷售。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|57.40
|0.25
|0.44%
|0.0
|2025/08/19
|80.6
|0.5
|0.62%
|1.0
|2024/07/19
|100.0
|1.79642
|1.8%
|0.0
|2023/07/10
|102.0
|1.79659
|1.76%
|0.0
|2022/07/07
|70.8
|1.6029
|2.26%
|0.0
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