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盤後速報 - 晉弘(6796)下週(7月24日)除息0.25元，預估參考價57.15元

鉅亨網新聞中心

晉弘(6796-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(7月17日)收盤價57.40元計算，預估參考價為57.15元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

晉弘(6796-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材設計、製造及銷售。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 57.40 0.25 0.44% 0.0
2025/08/19 80.6 0.5 0.62% 1.0
2024/07/19 100.0 1.79642 1.8% 0.0
2023/07/10 102.0 1.79659 1.76% 0.0
2022/07/07 70.8 1.6029 2.26% 0.0

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