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盤後速報 - 健椿(4561)下週(7月24日)除息0.2元，預估參考價35.8元

鉅亨網新聞中心

健椿(4561-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月17日)收盤價36.00元計算，預估參考價為35.8元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

健椿(4561-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為精密主軸設計、製造、銷售。近5日股價下跌2.74%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 36.00 0.2 0.56% 0.0
2025/07/24 44.55 1.2 2.69% 0.0
2024/07/24 51.4 1.0 1.95% 0.0
2023/07/25 26.0 0.7 2.69% 0.0
2022/07/19 24.9 0.9 3.61% 0.0

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