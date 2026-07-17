盤後速報 - 健椿(4561)下週(7月24日)除息0.2元，預估參考價35.8元
鉅亨網新聞中心
健椿(4561-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月17日)收盤價36.00元計算，預估參考價為35.8元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
健椿(4561-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為精密主軸設計、製造、銷售。近5日股價下跌2.74%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|36.00
|0.2
|0.56%
|0.0
|2025/07/24
|44.55
|1.2
|2.69%
|0.0
|2024/07/24
|51.4
|1.0
|1.95%
|0.0
|2023/07/25
|26.0
|0.7
|2.69%
|0.0
|2022/07/19
|24.9
|0.9
|3.61%
|0.0
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