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盤後速報 - 海華(3694)下週(7月24日)除息2.3元，預估參考價57.8元

鉅亨網新聞中心

海華(3694-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。

以今日(7月17日)收盤價60.10元計算，預估參考價為57.8元，息值合計為2.3元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

海華(3694-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。近5日股價下跌0.92%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 60.10 2.30057 3.83% 0.0
2025/07/23 60.0 1.47663 2.46% 0.0
2024/08/05 42.6 1.00028 2.35% 0.0
2011/08/18 36.25 1.5 4.14% 0.0
2010/09/15 80.5 1.5 1.86% 1.0

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