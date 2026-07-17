盤後速報 - 海華(3694)下週(7月24日)除息2.3元，預估參考價57.8元
鉅亨網新聞中心
海華(3694-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.3元。
以今日(7月17日)收盤價60.10元計算，預估參考價為57.8元，息值合計為2.3元，股息殖利率3.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
海華(3694-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。近5日股價下跌0.92%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|60.10
|2.30057
|3.83%
|0.0
|2025/07/23
|60.0
|1.47663
|2.46%
|0.0
|2024/08/05
|42.6
|1.00028
|2.35%
|0.0
|2011/08/18
|36.25
|1.5
|4.14%
|0.0
|2010/09/15
|80.5
|1.5
|1.86%
|1.0
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