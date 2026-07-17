盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額0.64億
鉅亨網新聞中心
台股今日航運業類股表現疲軟，17日13:04相關指數下跌2.04%，總成交額0.64億元，大盤占比0.03%。
該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股正德(2641-TW)17日13:04股價下跌0.7元，報16.8元，跌幅4%。
航運運輸股價指數近5日下跌1.35%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航運運輸股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.35%
|-4.23%
|近一月
|-5.96%
|-5.4%
|近三月
|-5.6%
|+11.22%
|近六月
|-9.77%
|+39.02%
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