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盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額0.64億

鉅亨網新聞中心

台股今日航運業類股表現疲軟，17日13:04相關指數下跌2.04%，總成交額0.64億元，大盤占比0.03%。

該產業上漲家數0、下跌家數6、平盤家數0。領跌個股正德(2641-TW)17日13:04股價下跌0.7元，報16.8元，跌幅4%。

航運運輸股價指數近5日下跌1.35%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 航運運輸股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.35% -4.23%
近一月 -5.96% -5.4%
近三月 -5.6% +11.22%
近六月 -9.77% +39.02%

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