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盤中速報 - 資訊服務類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額3.84億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，17日12:34相關指數下跌2.02%，總成交額3.84億元，大盤占比0.04%。

該產業上漲家數0、下跌家數10、平盤家數1。領跌個股三商電(2427-TW)17日12:34股價下跌1.5元，報23.35元，跌幅6.04%。

資訊服務近5日下跌0.77%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 -0.77% +0.6%
近一月 +1.0% -0.4%
近三月 +5.88% +22.87%
近六月 +2.15% +45.26%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43173.42-5.37%
三商電23.5-5.43%

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