盤中速報 - 資訊服務類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額3.84億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，17日12:34相關指數下跌2.02%，總成交額3.84億元，大盤占比0.04%。
該產業上漲家數0、下跌家數10、平盤家數1。領跌個股三商電(2427-TW)17日12:34股價下跌1.5元，報23.35元，跌幅6.04%。
資訊服務近5日下跌0.77%，集中市場加權指數上漲0.6%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.77%
|+0.6%
|近一月
|+1.0%
|-0.4%
|近三月
|+5.88%
|+22.87%
|近六月
|+2.15%
|+45.26%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額8.69億
- 盤中速報 - 信驊(5274)大跌7.23%，報12900元
- 盤中速報 - 營邦(3693)大跌7.18%，報446元
- 盤中速報 - 羅昇(8374)大跌7%，報77元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇