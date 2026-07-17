盤中速報 - 松翰(5471)大跌7.15%，報55.8元
鉅亨網新聞中心
松翰(5471-TW)17日11:55股價下跌4.3元，報55.8元，跌幅7.15%，成交2,295張。
松翰(5471-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。
近5日股價下跌11.09%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+475 張
- 外資買賣超：+427 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+48 張
- 融資增減：+388 張
- 融券增減：+15 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 松翰(5471)大跌7.01%，報59.7元
- 盤後速報 - 松翰(5471)次交易(14)日除息0.8元，參考價64.2元
- 盤中速報 - 松翰(5471)急跌-3.56%報65.2元，成交8,555張
- 盤中速報 - 松翰(5471)急拉3.17%報68.0元，成交5,230張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇