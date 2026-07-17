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盤中速報 - 茂達(6138)大跌7.03%，報304元

鉅亨網新聞中心

茂達(6138-TW)17日11:53股價下跌23元，報304.0元，跌幅7.03%，成交950張。

茂達(6138-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080電子零組件製造業一、研究開發生產製造下列產品：。1.半導體功率IC和其模組 2.半導體功率元件和其模組。3.智慧型功率IC和其模組 4.無線及網路通訊IC 5.光電驅動IC。

近5日股價下跌13.03%，櫃買市場加權指數下跌4.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+60 張
  • 外資買賣超：+202 張
  • 投信買賣超：-112 張
  • 自營商買賣超：-30 張
  • 融資增減：-336 張
  • 融券增減：+1 張

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