盤中速報 - 台亞(2340)大跌7.02%，報32.45元
鉅亨網新聞中心
台亞(2340-TW)17日10:38股價下跌2.45元，報32.45元，跌幅7.02%，成交2,637張。
台亞(2340-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為有關光電半導體元件製造與銷售。有關半導體電子元件製造與銷售。以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售推廣及售後服務。
近5日股價下跌4.38%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,295 張
- 外資買賣超：-4,360 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+65 張
- 融資增減：+283 張
- 融券增減：-15 張
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