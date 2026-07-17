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盤中速報 - 凌陽(2401)大跌7%，報27.9元

鉅亨網新聞中心

凌陽(2401-TW)17日10:37股價下跌2.1元，報27.9元，跌幅7%，成交3,583張。

凌陽(2401-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。

近5日股價下跌9.09%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,112 張
  • 外資買賣超：-400 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：-717 張
  • 融資增減：-178 張
  • 融券增減：-18 張

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