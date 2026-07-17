盤中速報 - 凌陽(2401)大跌7%，報27.9元
鉅亨網新聞中心
凌陽(2401-TW)17日10:37股價下跌2.1元，報27.9元，跌幅7%，成交3,583張。
凌陽(2401-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。
近5日股價下跌9.09%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,112 張
- 外資買賣超：-400 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-717 張
- 融資增減：-178 張
- 融券增減：-18 張
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