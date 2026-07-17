盤中速報 - 聯鈞(3450)急跌-3.76%報435.0元，成交1,284張
鉅亨網新聞中心
聯鈞(3450-TW)近5分K跌速3.76%，17日09:08報435.0元，成交1,284張，今日跌幅為9.38％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯鈞(3450-TW)近5日股價下跌4.38% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.02%。集中市場加權指數 上漲 0.6%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,801 張
- 外資買賣超：-1,804 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-453 張
- 融券增減：-12 張
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