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盤中速報 - 聯鈞(3450)急跌-3.76%報435.0元，成交1,284張

鉅亨網新聞中心

聯鈞(3450-TW)近5分K跌速3.76%，17日09:08報435.0元，成交1,284張，今日跌幅為9.38％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯鈞(3450-TW)近5日股價下跌4.38% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 1.02%。集中市場加權指數 上漲 0.6%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,801 張
  • 外資買賣超：-1,804 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-453 張
  • 融券增減：-12 張


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