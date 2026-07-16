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盤中速報 - 環宇-KY(4991)大跌7.04%，報396元

鉅亨網新聞中心

環宇-KY(4991-TW)16日09:33股價下跌30元，報396.0元，跌幅7.04%，成交1,075張。

環宇-KY(4991-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為砷化鎵/磷化銦/氮化鎵及碳化矽高階射頻及光電元件化合物晶圓代工。自有品牌光電元件產品之研究、開發、製造及銷售業務。相關智慧財產權授權。

近5日股價下跌11.62%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2,090 張
  • 外資買賣超：+2,774 張
  • 投信買賣超：-339 張
  • 自營商買賣超：-345 張
  • 融資增減：-786 張
  • 融券增減：-7 張

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