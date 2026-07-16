鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 投信累計賣超 5 日的股票
華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、華邦電 (2344-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
華航 (2610-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、長榮航 (2618-TW)、國巨 (2327-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
華航 (2610-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、國巨 (2327-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
華航 (2610-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、凱基金 (2883-TW)、群創 (3481-TW)


5. 投信當日 (15) 賣超的股票
華航 (2610-TW)、凱基金 (2883-TW)、華新科 (2492-TW)、長榮航 (2618-TW)、中信金 (2891-TW)
 


文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
華航21.25+0.24%
長榮航42.35+0.47%
華邦電177-1.94%
國巨795-0.38%
凱基金30-0.50%
群創56.4-3.59%
華新科364-3.96%
中信金62.9-0.94%
主動統一台股增長28.81-1.94%
主動復華未來5018.65-2.51%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛突破

偏強
長榮航

63.33%

勝率

#波段上揚股

偏強
長榮航

63.33%

勝率

#背水一戰

偏強
長榮航

63.33%

勝率

#上升三紅K

偏強
長榮航

63.33%

勝率

#極短線強勢

偏強
長榮航

63.33%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty