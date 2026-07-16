投信近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 投信累計賣超 5 日的股票
華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、華邦電 (2344-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
華航 (2610-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、長榮航 (2618-TW)、國巨 (2327-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
華航 (2610-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、國巨 (2327-TW)、長榮航 (2618-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
華航 (2610-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、凱基金 (2883-TW)、群創 (3481-TW)
5. 投信當日 (15) 賣超的股票
華航 (2610-TW)、凱基金 (2883-TW)、華新科 (2492-TW)、長榮航 (2618-TW)、中信金 (2891-TW)
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