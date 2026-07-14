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盤後速報 - 昶昕(8438)次交易(15)日除息1.3元，參考價89.5元

鉅亨網新聞中心

昶昕(8438-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

首日參考價為89.5元，相較今日收盤價90.80元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 90.80 1.3 1.43% 0.0
2025/06/12 31.65 1.3 4.11% 0.0
2024/06/11 41.2 0.9 2.18% 0.0
2023/06/26 26.85 1.0 3.72% 0.0
2022/06/09 38.1 2.0 5.25% 0.0


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