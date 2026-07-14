盤後速報 - 昶昕(8438)次交易(15)日除息1.3元，參考價89.5元
鉅亨網新聞中心
昶昕(8438-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
首日參考價為89.5元，相較今日收盤價90.80元，息值合計為1.3元，股息殖利率1.43%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|90.80
|1.3
|1.43%
|0.0
|2025/06/12
|31.65
|1.3
|4.11%
|0.0
|2024/06/11
|41.2
|0.9
|2.18%
|0.0
|2023/06/26
|26.85
|1.0
|3.72%
|0.0
|2022/06/09
|38.1
|2.0
|5.25%
|0.0
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