盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.85%，總成交額34.52億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，14日10:06相關指數下跌2.85%，總成交額34.52億元，大盤占比0.72%。
該產業上漲家數8、下跌家數51、平盤家數2。領跌個股睿生光電(6861-TW)14日10:04股價下跌26元，報237.0元，跌幅9.89%。
生技醫療近5日下跌1.77%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.77%
|-2.53%
|近一月
|+21.59%
|+2.74%
|近三月
|+30.31%
|+27.99%
|近六月
|+24.91%
|+47.78%
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