鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅2.85%，總成交額34.52億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，14日10:06相關指數下跌2.85%，總成交額34.52億元，大盤占比0.72%。

該產業上漲家數8、下跌家數51、平盤家數2。領跌個股睿生光電(6861-TW)14日10:04股價下跌26元，報237.0元，跌幅9.89%。

生技醫療近5日下跌1.77%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -1.77% -2.53%
近一月 +21.59% +2.74%
近三月 +30.31% +27.99%
近六月 +24.91% +47.78%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數44026.02-2.98%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty