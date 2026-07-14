盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.23%，總成交額28.40億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現疲軟，14日10:06相關指數下跌2.23%，總成交額28.40億元，大盤占比0.59%。
該產業上漲家數5、下跌家數23、平盤家數0。領跌個股三福化(4755-TW)14日10:05股價下跌8.5元，報129.0元，跌幅6.18%。
化學工業近5日下跌7.84%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-7.84%
|-2.53%
|近一月
|+3.2%
|+2.74%
|近三月
|+10.1%
|+27.99%
|近六月
|+21.22%
|+47.78%
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