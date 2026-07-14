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盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.23%，總成交額28.40億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，14日10:06相關指數下跌2.23%，總成交額28.40億元，大盤占比0.59%。

該產業上漲家數5、下跌家數23、平盤家數0。領跌個股三福化(4755-TW)14日10:05股價下跌8.5元，報129.0元，跌幅6.18%。

化學工業近5日下跌7.84%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -7.84% -2.53%
近一月 +3.2% +2.74%
近三月 +10.1% +27.99%
近六月 +21.22% +47.78%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44026.02-2.98%
三福化127-7.64%

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