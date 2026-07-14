盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額1.59億
鉅亨網新聞中心
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，14日10:05相關指數下跌2.37%，總成交額1.59億元，大盤占比0.12%。
該產業上漲家數4、下跌家數22、平盤家數4。領跌個股大綜(3147-TW)14日10:00股價下跌19元，報221.5元，跌幅7.9%。
資訊服務類指數近5日下跌3.2%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.2%
|-4.52%
|近一月
|-7.62%
|+0.04%
|近三月
|+0.34%
|+19.21%
|近六月
|-4.49%
|+47.15%
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