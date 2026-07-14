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盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.37%，總成交額1.59億

鉅亨網新聞中心

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，14日10:05相關指數下跌2.37%，總成交額1.59億元，大盤占比0.12%。

該產業上漲家數4、下跌家數22、平盤家數4。領跌個股大綜(3147-TW)14日10:00股價下跌19元，報221.5元，跌幅7.9%。

資訊服務類指數近5日下跌3.2%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.2% -4.52%
近一月 -7.62% +0.04%
近三月 +0.34% +19.21%
近六月 -4.49% +47.15%

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