盤中速報 - 統懋(2434)大漲7.17%，報73.2元
鉅亨網新聞中心
統懋(2434-TW)14日09:01股價上漲4.9元，報73.2元，漲幅7.17%，成交351張。
統懋(2434-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業 、電腦及其週邊設備製造業、國際貿易業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲25.78%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+364 張
- 外資買賣超：+359 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+109 張
- 融券增減：+21 張
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