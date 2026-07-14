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外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計賣超 5 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、群創 (3481-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
中石化 (1314-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、台泥 (1101-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
臺企銀 (2834-TW)、中石化 (1314-TW)、台泥 (1101-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、遠東新 (1402-TW)


5. 外資當日 (13) 賣超的股票
友達 (2409-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、臺企銀 (2834-TW)、南亞科 (2408-TW)
 


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中石化8.94+1.02%
群創57-6.56%
台泥22.6-1.09%
臺企銀17.55-1.13%
遠東新26+1.56%
友達28.05-4.10%
南亞科432.5+2.25%
主動統一台股增長28.53-2.79%
主動統一升級5010.15-2.22%
元大台灣50104.4-1.51%
主動復華未來5018.6-2.36%
主動統一全球創新18.45-1.07%

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#偏弱機會股

中強短弱
群創

84.21%

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#弱勢下殺股

偏弱
台泥

65.22%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
台泥

65.22%

勝率

#價值低估股

偏弱
台泥

65.22%

勝率

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