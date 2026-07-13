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外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.53%，報95.82元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日14:20，美元/印度盧比上漲0.5點漲幅達0.53%，暫報95.82點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.23%
  • 近 1 週：+0.12%
  • 近 3 月：+2.42%
  • 近 6 月：+5.78%
  • 今年以來：+5.96%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/人民幣相關性0.43，本日上漲0.13%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性0.38，本日上漲0.27%
  • 美元/泰銖相關性0.29，本日上漲0.39%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.22，本日上漲0.13%
  • 美元/土耳其里拉相關性-0.17，本日上漲0.07%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.07，本日上漲0.33%

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美元/印度盧比95.820+0.53%
人民幣/美元0.1474-0.14%
馬來西亞令吉/美元0.2450-0.20%
泰銖/美元0.0299-0.33%

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