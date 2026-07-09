盤後速報 - 中信金乙特(2891B)次交易(10)日除息2.8元，參考價62.1元
鉅亨網新聞中心
中信金乙特(2891B-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為62.1元，相較今日收盤價64.90元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.31%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|64.90
|2.796
|4.31%
|0.0
|2025/07/14
|64.3
|2.26044
|3.52%
|0.0
|2024/07/15
|61.2
|2.25
|3.68%
|0.0
|2023/10/12
|60.3
|2.25
|3.73%
|0.0
|2022/07/14
|63.3
|2.25
|3.55%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 民盛(7811)次交易(10)日除息5.67元，參考價74.83元
- 盤後速報 - 昕奇雲端(7747)次交易(10)日除權息4元，參考價114.55元
- 盤後速報 - 安集(6477)次交易(10)日除息0.35元，參考價39.5元
- 盤後速報 - 隆大(5519)次交易(10)日除權息3.8元，參考價29.67元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇