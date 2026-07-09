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盤後速報 - 中信金乙特(2891B)次交易(10)日除息2.8元，參考價62.1元

鉅亨網新聞中心

中信金乙特(2891B-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為62.1元，相較今日收盤價64.90元，息值合計為2.8元，股息殖利率4.31%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/10 64.90 2.796 4.31% 0.0
2025/07/14 64.3 2.26044 3.52% 0.0
2024/07/15 61.2 2.25 3.68% 0.0
2023/10/12 60.3 2.25 3.73% 0.0
2022/07/14 63.3 2.25 3.55% 0.0


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中信金乙特64.9+0.00%

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