盤中速報 - DYDX大跌8.1%，報0.13美元
鉅亨網新聞中心
DYDX(DYDX)在過去 24 小時內跌幅超過8.1%，最新價格0.13美元，總成交量達0.06億美元，總市值1.07億美元，目前市值排名第 81 名。
近 1 日最高價：0.146美元，近 1 日最低價：0.124美元，流通供給量：828,006,681。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-20.43%
- 近 1 月：-28.56%
- 近 3 月：+25.27%
- 近 6 月：-34.83%
- 今年以來：-30.53%
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