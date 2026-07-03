盤後速報 - 台境(8476)次交易(6)日除息0.2元，參考價24.25元
鉅亨網新聞中心
台境(8476-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
首日參考價為24.25元，相較今日收盤價24.45元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|24.45
|0.2
|0.82%
|0.0
|2025/06/30
|22.45
|1.02047
|4.55%
|0.0
|2024/07/09
|64.4
|2.2
|3.42%
|0.2
|2023/07/03
|70.7
|2.15
|3.04%
|0.65
|2018/08/20
|19.25
|0.0
|0.0%
|0.5019
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