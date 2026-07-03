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盤後速報 - 台境(8476)次交易(6)日除息0.2元，參考價24.25元

鉅亨網新聞中心

台境(8476-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

首日參考價為24.25元，相較今日收盤價24.45元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 24.45 0.2 0.82% 0.0
2025/06/30 22.45 1.02047 4.55% 0.0
2024/07/09 64.4 2.2 3.42% 0.2
2023/07/03 70.7 2.15 3.04% 0.65
2018/08/20 19.25 0.0 0.0% 0.5019


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